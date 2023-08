Ucraina, 500 i minori uccisi dall’inizio della guerra

un conflitto sempre più drammatico

Sono già morti 500 minori dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina: lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale a Kiev. Lo riportano i media locali. Invece il numero dei soldati russi uccisi dall’inizio del conflitto è di almeno 30mila, secondo Mediazona, un media russo indipendente, che lavorando in collaborazione con BBC Russia e un team di volontari, continua a raccogliere i dati sui soldati russi morti, identificandoli attraverso i “messaggi di parenti, notizie nei media regionali e rapporti delle autorità locali”. Secondo il suo ultimo conteggio, sono 30.003 i militari russi uccisi in combattimento e identificati per nome dall’inizio della guerra, ma Mediazona tiene a specificare che la cifra complessiva è probabilmente molto più alta. Un’indagine sui dati di Mediazona e Meduza, un altro media indipendente russo, ha stimato che alla fine di maggio la guerra con l’Ucraina aveva causato la morte di 47mila russi di età inferiore ai 50 anni. Dall’ultimo aggiornamento del 28 luglio, Mediazona conta altri 1.351 morti in due settimane; e ha notato il decesso di altri quattro ufficiali russi del grado di tenente colonnello o superiore, il che porta il bilancio totale delle vittime tra gli ufficiali di alto rango a 284. (Dal sito dell’AGI)