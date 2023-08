Stupro di Caivano, indagati due ragazzi di 18 e 19 anni

L’abuso

CAIVANO Due ragazzi di 18 e 19 anni sono indagati per lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenuto al Parco Verde di Caivano. L’indagine della procura di Napoli Nord procede parallelamente a quella della procura minorile, che starebbe indagando su un numero imprecisato di minorenni che avrebbero violentato per mesi le due bambine. Secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere più di 15 i minorenni coinvolti, con età compresa tra i 14 e i 18 anni.

La visita della Meloni

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che andrà a Caivano affermando che «l’obiettivo del governo è bonificare la zona», dove il parroco e le famiglie denunciano una situazione di degrado elevata. La madre di una delle due cuginette violentate si era rivolta proprio alla Meloni invocando il suo aiuto: «Presidente siamo nelle sue mani, ci porti via da questo inferno. Qui non c’è solo criminalità e camorra, ma anche violenza, pedofilia e prostituzione». Forte presa di posizione anche del parroco di Caivano, don Patriciello, che durante un’omelia ha affermato: «Nessuno può lavarsi le mani e dire: io non c’entro».