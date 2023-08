Roma, tenta di investire prete antispaccio. Colpito agente di scorta

Criminalità

ROMA Un uomo di 28 anni ha tentato di investire don Antonio Coluccia, prete simbolo della lotta allo spaccio, durante la marcia per la legalità di ieri nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma. Si tratta di un bielorusso già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per droga. In sella a uno scooter T-Max l’attentatore, dopo averlo sicuramente riconosciuto, ha preso di mira il sacerdote, colpendo invece un agente della scorta. Nella confusione la Polizia ha aperto il fuoco contro il 28enne, mentre si dirigeva a tutta velocità verso don Coluccia. Ferito a un braccio, è stato trasportato al policlinico Casilino in codice rosso, ma fuori pericolo. Nel motorino perquisito sarebbero stati ritrovati anche una mannaia e un martello.

La lotta allo spaccio

Don Coluccia è da 25 anni impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e allo spaccio. Fondatore dell’Opera San Giustino, a San Basilio ha aperto una palestra della legalità, tramite la quale cerca di salvare giovani che crescono in contesti difficili. «Ho avuto paura – ha ammesso -, ma questo non mi fermerà. Se pensavano di liberarsi di me mi dispiace, continuerò più forte di prima e tornerò in strada».

Le reazioni

Numerosi messaggi di solidarietà sono arrivati a don Coluccia. Il Vicariato di Roma, tramite una nota stampa, ha espresso vicinanza al sacerdote e agli agenti di scorta, chiamando la comunità a reagire «in modo forte e alzando un grido coraggioso contro ogni scelta che minaccia la vita dei nostri ragazzi». Per il sindaco Gualtieri, che ha contattato don Coluccia, si tratta di «un’aggressione gravissima». Solidarietà anche dai ministri Salvini e Piantedosi. La presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo ha aggiunto: «È fondamentale fermare lo spaccio per chiudere il bancomat della criminalità organizzata».