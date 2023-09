Strage di Brandizzo, spunta il video: «Se vi dico “treno”, spostatevi»

La tragedia

BRANDIZZO «Ragazzi, se vi dico “treno” andate da quella parte». A parlare sarebbe Antonio Massa, l’agente di scorta di Rfi sopravvissuto alla tragedia in cui sono morti cinque operai mentre lavoravano su dei binari nei pressi della stazione di Brandizzo. Massa è ora indagato, insieme al caposquadra della Sigifer Andrea Girardin Gibin, per disastro ferroviario e omicidio plurimo con dolo eventuale. Gli inquirenti hanno ascoltato come teste chiave la dirigente che al telefono avrebbe dovuto dare il via ai lavori. Permesso che, secondo quanto dichiarato, avrebbe negato per ben tre volte, aggiungendo che sarebbe dovuto passare ancora un treno in ritardo.

La nuova prova

Nella giornata di oggi è spuntata una nuova fondamentale testimonianza. Le forze dell’ordine sono riuscite a recuperare dal cellulare di Kevin Laganà, la vittima più giovane, un video registrato appena prima dell’incidente. In sottofondo si sente una voce, presumibilmente di Andrea Massa, mentre afferma: «Ragazzi, se vi dico “treno” andate da quella parte». Laganà stesso risponde in modo ironico: «Ho capito, scappiamo, mi butto contro quella cancellata».