Alto Adige, 14enne stuprata da due uomini alla festa di paese

Il fatto

BOLZANO Una ragazza di 14 anni è stata violentata da due uomini durante una festa di paese in Alto Adige. Il fatto, avvenuto lo scorso luglio, è stato denunciato dalla vittima, riporta il Corriere dell’Alto Adige. I due uomini, residenti fuori regione, avrebbero prima molestato una ragazza e poi violentata un’altra.

Il sindaco: «Una cosa del genere non sarebbe dovuta accadere»

«Come sempre — dice al giornale il sindaco della località, nella quale è avvenuta la violenza — quando si sente parlare di stupri e violenze sessuali sulla stampa, si ha l’impressione di avere a che fare con cose lontane, che non mai potrebbero succedere in casa propria. Purtroppo però non è così. Una cosa del genere non sarebbe dovuta succedere. Ed è nostro preciso dovere fare qualcosa, perché non si ripeta mai più. Io stesso farò il possibile, chiedendo di intensificare i controlli».