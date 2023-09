Esplode un residuato bellico nel Pordenonese, muore bimbo

La tragedia

PORDENONE Non ce l’ha fatta un bambino di 10 anni colpito ieri sera dall’esplosione di un residuato bellico rinvenuto in un terreno nelle pertinenze di una abitazione a Vivaro, in provincia di Pordenone. Si chiamava Gabriele Cesaratto ed era rimasto ferito assieme al nonno, Silvio Cesaratto.

I due erano stati subito trasportati in codice rosso, in gravissime condizioni, all’ospedale “Santa Maria degli Angeli” del capoluogo friulano.

I sanitari avevano fatto di tutto per salvare il piccolo che era stato rianimato e trasferito con l’équipe dell’elisoccorso a bordo dell’ambulanza all’ospedale. Lì dopo un estremo tentativo il piccolo si è spento poco dopo il ricovero.

Il nonno è ricoverato nello stesso ospedale e le sue condizioni sono state giudicate gravissime.

La disgrazia è avvenuta ieri sera attorno alle 18,45 nel garage di famiglia. Sull’intera vicenda si è aperta un’inchiesta della Procura di Pordenone e le indagini sono state affidate ai carabinieri di Spilimbergo.