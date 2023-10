Nobel per l’Economia a Claudia Goldin per gli studi sul gender gap

Il riconoscimento

STOCCOLMA È stato assegnato a Claudia Goldin, economista statunitense e professoressa all’Università di Harvard, il premio Nobel per l’Economia 2023. Lo ha annunciato l’Accademia reale svedese delle Scienze, che ha deciso di assegnarle il Premio Sveriges Riksbank per le scienze economiche 2023 in memoria di Alfred Nobel, dal valore di 11 milioni di corone svedesi, «per aver migliorato la nostra comprensione dei risultati del mercato del lavoro femminile».

Goldin ha scoperto «i fattori chiave delle differenze di genere nel mercato del lavoro» e «ha fornito il primo resoconto completo su quanto guadagnano le donne e sulla loro partecipazione al mercato del lavoro nel corso dei secoli. La sua ricerca evidenzia sia le ragioni del cambiamento, sia le principali fonti del rimanente diverso di genere».

La ricerca

Claudia Goldin ha esplorato gli archivi e raccolto oltre 200 anni di dati provenienti dagli Stati Uniti, permettendole di dimostrare come e perché le differenze di genere nei guadagni e nei tassi di occupazione siano cambiate nel tempo.

Goldin ha dimostrato che la partecipazione femminile al mercato del lavoro non ha avuto una tendenza al rialzo durante l’intero periodo, ma forma invece una curva a forma di U. Nonostante la modernizzazione, la crescita economica e la crescente percentuale di donne occupate nel XX secolo, il divario retributivo tra donne e uomini difficilmente si è colmato. Secondo Goldin, parte della spiegazione è che le decisioni educative, che influenzano sulle opportunità di carriera per tutta la vita, vengono prese in età relativamente giovane. Se le aspettative delle giovani donne sono formate dalle esperienze delle generazioni precedenti – ad esempio, le loro madri, che sono tornate al lavoro solo quando i figli sono cresciuti – allora lo sviluppo sarà lento. “Comprendere il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è importante per la società.