Manovra, Mattarella firma la presentazione alle Camere

il provvedimento

ROMA Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha autorizzato la presentazione alle Camere del ddl di Bilancio.

È l’ultimo atto di una giornata scandita dall’annuncio che la maggioranza aveva trovato la quadra sulla Manovra confermando «la volontà di procedere speditamente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti».

Una dichiarazione contenuta in una nota di Palazzo Chigi diffusa subito dopo la la riunione tra il premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini (Lega), Antonio Tajani (Forza Italia), Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Cesa (Unione di centro).

Dopo la decisione del Capo dello Stato, il ddl ddl Bilancio che è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e conta 109 articoli: confermato l’innalzamento della cedolare secca per gli affitti brevi dal 21% al 26% nel caso di destinazione alla locazione breve “di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”. Niente Iva al 22% per i pannolini per i bambini: nel 2024 l’aliquota salirà dall’attuale 5% al 10%.

E nella nota una chiosa: «Il governo terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza e opposizione».

Le misure

Aumento della cedolare secca: al 26% solo dal secondo appartamento La soluzione di compromesso sulla cedolare secca prevede un aumento dal 21% al 26%, che si applicherà solo per chi mette in affitto breve più di un appartamento. La misura sarà applicata soltanto dal secondo appartamento in affitto da ogni singolo proprietario, “quindi non sarà per tutti”, ha evidenziato il vicepremier Antonio Tajani. “Tutto si è risolto nel modo migliore”, ha aggiunto.

Iva per i pannolini al 10% Niente Iva al 22% per i pannolini per i bambini: il prossimo anno l’aliquota salirà dall’attuale 5% ma si fermerà al 10%. Lo prevede una misura della Manovra, nella versione bollinata dalla Ragioneria, che reinserisce i pannolini tra i prodotti con l’Iva agevolata. Nelle prime stesure della legge di bilancio questi prodotti erano stati cancellati, insieme al latte in polvere e agli assorbenti femminili, dall’elenco di quelli con Iva al 5%: ma mentre il latte in polvere e gli assorbenti erano stati inseriti nell’elenco dei prodotti al 10%, i pannolini erano rimasti fuori e dal prossimo anno sarebbero tornati con l’Iva al 22%.

In tre anni circa 2,5 miliardi di tagli ai ministeri Da 1 miliardo a poco più di due miliardi e mezzo in tre anni: a tanto ammontano i tagli ai ministeri indicati negli allegati alla Manovra. Il contributo maggiore alla spending review arriverà dal Mef, che da solo si accollerà oltre un miliardo di riduzione del budget. Segue la Difesa con 200 milioni, il Mimit che dovrà “sforbiciarne” 197, gli Esteri 167, il Lavoro 150. Università e ricerca 129 milioni, le Infrastrutture 126, l’Interno 121, l’Istruzione 100 milioni. La Cultura dovrà tagliare 71 milioni, la Giustizia 55, la Salute 54, l’Agricoltura quasi 33, l’Ambiente 27 e il Turismo solo 11.