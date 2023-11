Giulia Cecchettin trovata morta. L’appello a Filippo Turetta: «Costituisciti»

il caso

Un appello a Filippo Turetta, il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è stato fatto dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. «E’ un appello al ragazzo – ha spiegato ai giornalisti – affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti» ha detto Cherchi ai microfoni del Tg1. «Speravamo di non dover dare questa notizia – ha aggiunto, riferendosi al ritrovamento del corpo di Giulia – ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca». Stesso appello è stato lanciato dalla famiglia del ragazzo. «Filippo, consegnati alle forze dell’ordine, così puoi spiegare cos’è successo», le loro parole affidate all’avvocato dei genitori. Intanto sui social la sorella e il fratello di Giulia hanno lasciato un loro ultimo saluto alla ragazza. “I love you”, hanno scritto entrambi. Elena, la sorella, ha poi aggiunto: “È stato il vostro bravo ragazzo”.