il caso

VERONA Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Filippo Turetta il giovane accusato del femminicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin durante l’interrogatorio di garanzia in carcere a Verona col gip di Venezia Benedetta Vitolo e il pm Andrea Petroni. A scriverlo è Ansa. A quanto si apprende Turetta avrebbe pianto nel corso dell’incontro coi magistrati alla presenza anche del suo legale, durato circa mezz’ora, per poi rientrare nella sua cella.