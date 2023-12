“Una vita contro la camorra”. Il libro verità di Paolo De Chiara

il testo

ROMA «Paolo De Chiara, un coraggioso giornalista d’inchiesta, torna con un documento prezioso che getta luce su cosa significhi veramente vivere in una terra dominata dalla camorra. Dopo il suo saggio su Lea Garofalo, intitolato Una fimmina calabrese, così Lea Garofalo sfidò la ‘ndrangheta, pubblicato lo scorso anno dalla nostra casa editrice, De Chiara ci offre ora un libro imperdibile. Un libro che dovrebbe essere letto da tutti, per non dimenticare le vittime innocenti e per sostenere coloro che lottano per il bene comune». Parla così l’editore Salvo Bonfirraro, che aggiunge: «Una vita contro la camorra è un libro che non lascia indifferenti: scuote le coscienze e apre gli occhi su una realtà spesso ignorata o nascosta. Racconta una storia vera, drammatica ma piena di speranza. È una storia che merita di essere conosciuta e diffusa». Il volume è disponibile dall’1 dicembre nelle migliori librerie e store on line. Racconta le minacce, le intimidazioni, le pressioni e le violenze subite dal dirigente di un’impresa di costruzioni che ha avuto il coraggio di sfidare un sistema corrotto e criminale, che coinvolgeva non solo i clan camorristici, ma anche i vertici dello Stato e dell’impresa, il libro Testimone di Giustizia di Paolo De Chiara. Il protagonista della storia ha denunciato i responsabili, ma si è trovato solo contro un sistema criminale che lo ha minacciato, perseguitato, isolato. Ha perso tutto: il lavoro, la famiglia, la libertà. Ha vissuto sotto scorta per anni, ma non ha mai smesso di lottare per la verità e la giustizia.