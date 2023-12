Difetti all’autopilot, Tesla richiama oltre 2 milioni di auto

il caso

ROMA Il produttore americano di auto elettriche Tesla ha avviato un richiamo di circa due milioni di veicoli negli Stati Uniti a causa di un rischio associato al sistema di guida assistita. In una e-mail inviata martedì al gruppo californiano, l’agenzia statunitense per la sicurezza stradale (Nhtsa) ha affermato che, in circostanze determinate, la funzione di guida assistita dei veicoli Tesla potrebbe essere utilizzata in modo improprio, aumentando il rischio di collisione. In particolare, l’indagine ha rilevato che la progettazione del sistema potrebbe comportare «controlli inadeguati sull’impegno e sull’uso del conducente» che «potrebbero portare a un uso improprio del sistema», ha dichiarato un portavoce dell’Nhtsa all’Afp mercoledì. Tesla , da parte sua, ha riconosciuto nella sua relazione informativa che i controlli messi in atto sul suo sistema Autopilot «potrebbero non essere sufficienti a prevenire un uso improprio da parte del conducente», secondo l’e-mail dell’autorità.

Non e’ la prima volta che Autopilot, il sistema di guida assistita di Tesla , e’ coinvolto in incidenti. L’Nhtsa, ad esempio, ha avviato un processo di valutazione nel 2021 per indagare su 11 incidenti che hanno coinvolto veicoli di pronto soccorso fermi e veicoli Tesla con il sistema di guida assistita attivato. Di conseguenza, e «senza concordare con l’analisi» dell’Nhtsa, Tesla ha deciso il 5 dicembre di avviare «un richiamo per un aggiornamento del software», spiega l’ente stradale. I veicoli interessati sono alcune Model S prodotte tra il 2012 e il 2023 e dotate del sistema, tutte le Model X prodotte tra il 2016 e il 2023, tutte le Model 3 prodotte tra il 2017 e il 2023 e tutte le Model Y prodotte dal 2020 I veicoli riceveranno un aggiornamento a distanza, il cui avvio è previsto per il 12 dicembre 2023. Questo includerà avvisi aggiuntivi per incoraggiare i conducenti a mantenere il controllo del veicolo, «il che significa tenere le mani sul volante», osserva l’autorità.