«Il Ponte sullo Stretto rafforzerà la crescita economica del Paese»

ROMA “Il ponte sullo Stretto rappresenta un simbolo di progresso, ma anche un tributo di lungimiranza delle generazioni passate e un’impronta duratura per quelle future, visto che l’idea si può rintracciare fin dall’antichità, nell’epoca di Roma antica, nel Medioevo e nel Rinascimento. L’opera sarà utile a tutta la comunità nazionale perchè aiuterà ad attrarre investimenti sul nostro territorio”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, intervenendo in Aula nel corso del question time con il ministro Salvini. “Le grandi opere, dall’autostrada del Sole alla Tav, favoriscono la costruzione di opere secondarie e di collegamento e fanno nascere e sviluppare insediamenti produttivi a ridosso di quegli snodi, creando decine di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili e una crescita dell’economia. Il ponte in particolare muove risorse anche a favore dei territori interessati. Ha già consentito alla Calabria di ottenere 3 miliardi per la statale Ionica, un miliardo necessario al completamento della Salerno-Reggio Calabria e il completamento delle strade di accesso al porto di Gioia Tauro” ha concluso Occhiuto. “Grazie al ministro Salvini per la determinazione con cui sta portando avanti questo progetto, un’infrastruttura essenziale per collegare il Mediterraneo all’Europa”, ha dichiarato la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in replica. “Il ponte è un’opera visionaria, e non a caso il suo principale promotore è stato il nostro presidente Silvio Berlusconi che riuscì a realizzare anche l’Alta velocità, superando qualsiasi scetticismo. Le infrastrutture rappresentano il primo motore dell’economia, favorendo la realizzazione di posti di lavoro. Il ponte sullo Stretto è un’opera unica ed epocale, che contribuirà a rafforzare ulteriormente l’immagine dell’Italia nel mondo” ha concluso Ternullo.