Sinner trionfa a Rotterdam e diventa numero 3 al mondo

Il traguardo

ROTTERDAM Jannik Sinner sempre di più nella storia del tennis italiano entrando nella top 3 della classifica mondiale. Dopo la vittoria degli Australian Open, arriva la vittoria dell’Atp di Rotterdam, dove in finale ha sconfitto l’australiano e amico Alex De Minaur. Vittoria “agevole” per Sinner che porta a casa il trofeo per due set a zero, diventando ufficialmente n° 3 del ranking Atp, il primo italiano a riuscirci nell’era Open. Primo set più combattuto con il tennista azzurro che si impone per 7-5. Calano entrambi di rendimento nel secondo set, con Sinner che regge l’urto di un ottimo De Minaur e chiude il match con un 6-4 dopo due ore e cinque minuti. Dodicesimo trofeo Atp per lui, secondo trofeo dell’anno e quindicesima partita di fila senza sconfitta. Risultati che gli consentono di avvicinare le prime due posizioni del ranking e di mettere nel mirino il primo posto, risultato mai raggiunto da un tennista italiano.

«Sono orgoglioso, cerco sempre di migliorarmi»

«Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana» ha detto Jannik Sinner a margine della partita contro De Minaur. «Ancora una volta contro Alex, affrontarlo è sempre difficile. Mi piace giocare il doppio con lui, è un giocatore gentile e penso che arriveranno tanti successi, sta migliorando ogni settimana – le parole di Sinner -. Con il mio team abbiamo fatto un gran lavoro due settimane fa e anche in questo torneo. Sono orgoglioso di come ho giocato questa settimana, abbiamo avuto momenti difficili ma siamo nella giusta direzione. Cerchiamo sempre di migliorare. Un ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile questo straordinario torneo. Il pubblico è stato meraviglioso, corretto anche quando ho giocato contro gli olandesi. Amo giocare questo torneo, appuntamento al prossimo anno» ha concluso l’azzurro.