Il Tar sospende la revoca del programma di protezione di un pentito

la decisione

NAPOLI Il Tar del Lazio si è pronunciato a favore del ricorso presentato dall’avvocato del Foro di Cosenza, Enrico Morcavallo per conto dei suoi assistiti: E.T. e C.T. per l’annullamento del provvedimento con il quale veniva deliberata la revoca del programma di protezione speciale nei confronti del collaborator di giustizia e della convivente. Secondo il Tar, sussistono i motivi dell’accoglimento non solo in ragione del «parere favorevole espresso dalla Dda competente» ma anche in virtù delle «condotte poste a base del ricorso, l’ultima è stata presentata in modo repentino dal ricorrente». Il Tar, dunque, ha sospeso l’atto impugnato.

