Treno di cicloni verso l’Italia: pioggia e neve compromettono il weekend

ROMA Ecco ‘Gennarzo’, il mese di marzo travestito da gennaio: prevista ancora tanta neve in Italia con paesaggi pienamente invernali. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo di un veloce treno di cicloni almeno fino a metà marzo, un treno spinto dalla Corrente a Getto Polare. La ‘Corrente a Getto Polare’ rappresenta una zona con venti molto forti (a 9000 metri circa) che delimita le masse d’aria polari e che governa la circolazione atmosferica, interessando spesso anche l’Italia: nei prossimi giorni questo flusso di venti in quota piegherà in modo deciso dal Nord Atlantico verso sud, verso il Nord Africa: questo brusco piegamento causerà, a sua volta, la formazione di un’area ciclonica semi-stazionaria sul Golfo di Biscaglia per più giorni.

Le previsioni

Mercoledì 6. Al sud: bel tempo prevalente.

Giovedì 7. Al sud: un po’ instabile in Calabria.

Venerdì 8. Al sud: bel tempo salvo locali nubi al mattino sulla Puglia.