Abruzzo, l’affluenza alle 12 cresce di oltre il 2% rispetto al 2019

le elezioni regionali

L’AQUILA E’aumentata di oltre il 2% rispetto al 2019 l’affluenza alle urne in Abruzzo per le elezioni regionali.

Alle precedenti consultazioni alle ore 12 era di 13,33%, oggi è del 15,80%, calcolata sulla base di 1.415 sezioni sulle complessive 1.634.

Nel dettaglio, alle 12.40 (fonte Eligendo), in provincia di Chieti (calcolata in 437 sezioni su 460) l’affluenza è di 14,82% (nel 2019 alla stessa ora era del 13,08 in tutte le sezioni); all’Aquila (400 sezioni su 405) è del 16,72% (rispetto al 12,96); a Pescara (tutte le sezioni) è del 16,13% (era del 14,13); a Teramo (tutte le 373 sezioni) è del 16,19 (nel 2019 del 13,46).

I seggi si sono aperti alle 7 e si chiuderanno questa sera alle 23. Al termine inizieranno le operazioni di spoglio. Si va al voto in 305 comuni: il totale dei votanti è pari a 1.208.276 di cui 592.041 uomini e 616.235 donne su una popolazione censita di 1.275.950. Le sedi dei seggi elettorali sono 1.634 di cui 13 ospedaliere. Le sezioni sono a Chieti 460, a L’Aquila 405, a Pescara 396 e a Teramo 373.