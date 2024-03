Urne chiuse in Abruzzo, affluenza finale al 52,2%

elezioni

L’AQUILA Si sono chiuse alle 23 le urne in Abruzzo, dando il via allo spoglio che decreterà il Presidente della Regione per i prossimi cinque anni. Affluenza in lieve calo rispetto alle ultime elezioni del 2019 con il dato che si assesta al 52,3% rispetto al 53,2%. Circa un punto percentuale in meno, nonostante l’exploit della mattinata che aveva fatto pensare ad una crescita dell’affluenza. Alle 19 il dato era stato del 43,9%. Secondo i primi exit poll, testa a testa serrato tra i due schieramenti, con il candidato del centrodestra Marco Marsilio in leggero vantaggio. Il governatore uscente spera nella riconferma contro Luciano D’Amico, il candidato del campo largo che riunisce le varie forze progressiste, tra cui Pd, Movimento 5 Stelle e Azione. Gli exit poll prodotti dall’agenzia Noto per Rete 8 danno Marsilio tra il 50,5 e il 54,5%. Più indietro D’Amico con il 45,5 e il 49,5%. Un divario sottile che potrebbe variare con le prime proiezioni.

