Giansanti: necessaria una revisione della politica agricola comune – VIDEO

il dibattito

BRUXELLES “Mai come in questo momento c’è bisogno di misure di azione che siamo risposte e quindi una rivisitazione molto più profonda della Pac”. Così in un videointervento il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti in occasione del Consiglio europeo oggi a Bruxelles. “Come agricoltori – esorisce Giansanti – stiamo continuando a vivere dei momenti molto difficili. Ciò che sta accadendo in questi giorni sulle Borse merci ha dell’incredibile: se continuiamo a guardare ai continui ribassi del grano, del mais e della soia stiamo vivendi una fase di forte instabilità che non possiamo permetterci. Tutto questo è figlio da una parte di grosse importazioni che arrivano dalla Russia e dall’Ucraina ma dall’altra credo che oggi più che mai c’o bisogno di una profonda rivisitazione della politica agricola comune, abbiamo bisogno di stabilizzare il reddito degli agricoltori e misure di mercato in grado di garantire la produttività. Quindi una revisione completa delle normative legate ai temi della condizionalità, non vanno bene deroghe anno su anno ma servono misure strutturali. Poi – aggiunge il presidente di Confagricoltura – ci vuole una forte gestione del momento di crisi con un adeguato budget. Mai come in questo momento c’è bisogno di misure di azione che siamo risposte e quindi una rivisitazione molto più profonda della Pac. Le prime misure presentate dalla commissione possono raccogliere il nostro consenso, come la semplificazione, che vorremmo però sia estesa a tutte le aziende agricole e non solo alle piccole e medie, interessante l’analisi della distribuzione del valore aggiunto ma ripetiamo che c’è’ la necessità di rivedere in maniera strutturale la politica agricola comune. Per questo – conclude Giansanti – chiediamo al ministro di fare con ancora più forza la proposta che possa portare a una revisione a medio termine della politica agricola comune”.

