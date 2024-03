Villa Alberoni comprata e venduta in un’ora: si indaga per riciclaggio

il caso

ROMA Nuovi problemi per la ministra del turismo Daniela Santanché e per il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo. Dopo la notizia della chiusura del filone di indagini in cui risultano indagati insieme a una terza persona e due società per truffa aggravata riguardo presunte irregolarità nella gestione della Cig durante il Covid, sarebbe stata avviata un’altra indagine sulla compravendita della villa del sociologo Francesco Alberoni. L’immobile sarebbe stato comprato e venduto nel giro di un’ora dal compagno della ministra e da Laura De Cicco, moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa. L’acquisto sarebbe avvenuto per circa 2,45 milioni e la vendita all’imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Secondo quanto riporta l’Ansa, i pm di Milano Gravina e Luzi hanno formalmente incaricato il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di approfondire il capitolo sull’operazione relativa all’immobile in Versilia. I proventi, secondo la ricostruzione, sarebbero poi stati divisi in parti uguali. Accusa respinta da Laura De Cicco che ha sottolineato come la compravendita sia «avvenuta tutta alla luce del sole e la plusvalenza a me riferibile – assai inferiore a quanto si legge – è stata da me incassata ed è sempre rimasta nella mia disponibilità». L’indagine degli inquirenti sarebbe volta a verificare un eventuale utilizzo dei soldi per coprire i debiti di Visibilia.