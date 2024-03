Incendio in un appartamento nel Bolognese, 81enne ustionato

il fatto

BOLOGNA Incendio in un appartamento a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti al civico 17 di via Di Vittorio: le fiamme hanno danneggiato una abitazione al secondo piano. Il fumo ha invaso il condominio tanto che la palazzina è stata evacuata in via precauzionale. Un anziano di 81 anni, residente nell’appartamento, ha riportato ustioni ed è stato soccorso dal 118 e accompagnato al Centro grandi ustionati di Cesena. Assistiti anche alcuni condomini: una donna è stata portata per accertamenti al Policlinico Sant’Orsola, altri, per avere inalato il fumo, sono stati medicati sul posto. In base ai primi accertamenti, sembra che le fiamme siano state innescate da un corto circuito partito dal caricabatterie di uno smartphone in carica. Le fiamme hanno intaccato un materasso, poi alcuni arredi e si sono propagate in altri locali dell’appartamento. Lo scorso 15 marzo, in via Bertocchi a Bologna, sempre a causa di un corto circuito, generato dall’impianto di una stufetta elettrica, era stato innescato un rogo in un appartamento. Per il fumo e le fiamme sono morti una mamma e i suoi tre bambini di 6 e 2 anni. (ANSA)