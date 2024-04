‘Ndrangheta a Torino, l’inchiesta potrebbe modificare la lista del Pd per le regionali

il caso

TORINO Il coinvolgimento dell’85enne Salvatore Gallo, figura storica nella politica torinese e del Pd nell’inchiesta “Echidna” sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta, potrebbe modificare la composizione delle lista a Torino del Partito Democratico per le elezioni regionali in Piemonte. Capolista nella Città metropolitana è il dem Raffaele Gallo, figlio di Salvatore e attuale capogruppo del Consiglio regionale. “Ritengo necessario riaprire alcuni ragionamenti fatti sulla lista di Torino per le elezioni regionali. La nostra risposta deve essere chiara e deve allontanare ogni ombra”, spiega il segretario regionale piemontese Domenico Rossi che, inoltre, ha chiesto alla commissione di garanzia del partito “di valutare la compatibilità dei comportamenti contestati a Salvatore Gallo con l’appartenenza alla nostra comunità politica”. “Al di là del rilievo penale, che non spetta a noi giudicare, – prosegue Rossi – emerge una situazione incompatibile con il nostro codice etico e i nostri valori, con l’idea di politica e dell’organizzazione del consenso del Partito Democratico. Noi siamo il partito erede di Pio La Torre e Piersanti Mattarella: la lotta a mafie e illegalità è nel nostro dna oltre che al centro del nostro impegno. I comportamenti di alcuni non devono ricadere sull’intera comunità”. (Ansa).