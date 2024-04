Omicidio Willy, la Cassazione rinvia sulle attenuanti per i fratelli Bianchi

la decisione

ROMA I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio, ma limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, la sentenza della corte d’assise d’appello di Roma che aveva condannato a 24 anni i due fratelli per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro la notte tra il 5 ed il 6 settembre 2020. Rispetto alla responsabilità penale di tutti gli imputati, invece, la sentenza di secondo grado è stata confermata. Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, in appello, hanno avuto rispettivamente 23 e 21 anni di reclusione.