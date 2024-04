Amadeus non rinnova il contratto e lascia la Rai

la scelta

ROMA Amadeus lascia la Rai. Il conduttore lo ha comunicato questa mattina, a quanto si apprende, al direttore generale Giampaolo Rossi in un incontro che è stato definito cordiale ma che ha visto Amadeus fermo nella sua decisione di non rinnovare il contratto con viale Mazzini che scadrà alla fine di agosto. Adesso rimane da capire se l’ex presentatore del Festival di Sanremo accetterà l’offerta di Discovery che potrebbe volerlo non solo come conduttore sul Nove ma anche come direttore artistico dell’intrattenimento del canale.