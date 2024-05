Lollobrigida visita lo stand della Calabria a Cibus. «Ottimo lavoro sulla promozione»

l’intervista

PARMA Gli imprenditori salutano gli ultimi buyer giunti nel loro spazio a Cibus, quando fa capolino nello stand della Regione Calabria, nel padiglione 8, il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Una giornata trascorsa in fiera, tra un convegno e un protocollo da firmare, poi l’arrivo allo stand calabrese per un saluto alla commissaria dell’Arsac Fulvia Caligiuri ed al Dg del dipartimento agricoltura Giuseppe IIritano. «In Calabria si mangia bene, ma se vuoi vendere devi promuovere e la Regione sta facendo un ottimo lavoro di promozione che permetterà di far crescere il valore dei prodotti che una volta conosciuti vengono apprezzati e acquistati. Questo crea ricchezza», dice Lollobrigida. «Quando si crea ricchezza – aggiunge si crea anche lavoro e si può aiutare anche i più deboli, quelli che non possono lavorare, ma se non la crei devi fare debito. La Calabria non ha bisogno di debiti, ha bisogno di ricchezza». L’attenzione del ministro si sposta poi sull’importanza di dare valore al territorio. «In Calabria, i borghi diventano una vetrina a cielo aperto, ma anche in Sicilia. Tuttavia, non basta avere un buon prodotto ma devi rendere quel territorio attrattivo». Infine, la chiosa. «La Calabria è cambiata, ha una potenzialità e anche una capacità di promozione internazionale, dovuta ai tanti calabresi presenti in tutto il mondo. Chi meglio di loro possono spiegare e raccontare meglio di altri i prodotti regionali». (f.b.)