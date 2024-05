Dimissioni Toti, Gasparri: «Vi ricordo il caso Siclari in Calabria»

l’intervento

«Toti farà le sue valutazioni. Io ricordo sempre il caso del senatore Siclari, senatore di Forza Italia che nella scorsa legislatura fu raggiunto da una condanna a 5 anni per voto di scambio in Calabria. Noi abbiamo deciso d’accordo con lui di non ricandidarlo alle elezioni settembre 2022. Dopo pochi mesi in appello venne assolto. Siclari era innocente». Lo ha detto a Lecce il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. «Io – ha precisato – mi sento colpevole insieme ad altri dirigenti di questa decisione che abbiamo preso per una valutazione di opportunità. Gli abbiamo cambiato la vita. Oggi Siclari non è stato candidato e non è senatore ma quei giudici che lo hanno condannato perché non li mandano via dalla magistratura? Oggi – ha concluso – di fronte ad un caso Siclari bis conto fino a venti».