Denise Pipitone, si riaccende la speranza. Arriva una nuova segnalazione

il caso

TRAPANI Si riaccende la speranza di ritrovare Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. La mamma, Piera Maggio, non ha mai perso le speranza e come riporta TgCom24 ha ricevuto una nuova segnalazione. «C’è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia – ha quindi aggiunto la donna –, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte».