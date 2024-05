Chico Forti lascia Rebibbia, destinazione Verona

il personaggio



ROMA Chico Forti arriverà pomeriggio oggi nel carcere di Verona dopo avere passato la notte a Rebibbia Nuovo Complesso. Secondo quanto si apprende da fonti informate il 65enne trentino è in viaggio a bordo di un mezzo della penitenziaria e ha lasciato l’istituto penitenziario romano da qualche ora. Forti potrebbe incontrare la madre 96enne già nei prossimi giorni, riferiscono sempre fonti informate: il 65enne trentino potrebbe avere già compilato a Rebibbia il modulo per richiedere un permesso straordinario per vedere i familiari, in questo caso l’anziana madre. Il permesso, di poche ore, deve essere vagliato e accordato dal Tribunale di Sorveglianza. Una delle ipotesi è che il trasferimento a Verona avvenuto stamane, e in un primo tempo preventivato per lunedì, sia legato alla possibilità imminente dell’incontro tra Forti e la madre. (Ansa)

