La premier lancia “TeleMeloni”: «Libertà limitata solo da sinistra»

il confronto

ROMA «La segretaria del Pd ha detto di recente che in questo e anno e mezzo starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa nella pandemia ma chiedo a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo. Le nostre sono battaglie di libertà». Lo ha detto Giorgia Meloni in diretta sui social per gli “Appunti di Giorgia”. «Ci dica di cosa parla ma ci dica qualcosa di concreto perché la libertà è stata sempre limitata solo alla sinistra e il punto è che i cittadini lo hanno capito». «Eccomi qui in una nuova puntata degli “Appunti di Giorgia” che però ho deciso di ribattezzare “TeleMeloni”. Perché l’unica “TeleMeloni”che esista è questa. Tutto il resto sono solo fake news di una sinistra che, essendo impegnata ad occupare la televisione, pensa che gli altri siano come lei. Ma poiché noi siamo molto, e orgogliosamente, diversi dalla sinistra, abbiamo già smontato questa bufala dati alla mano», ha detto Meloni iniziando la diretta. Parlando dell’Ue, «tra i grandi obiettivi c’è sempre stato quello del sostegno alla natalità e l’assegno unico è uno degli strumenti più efficaci per favorirla. Lo abbiamo mantenuto e ci abbiamo investito 3 miliardi di euro in più. Ve ne parlo perché la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura di infrazione con motivazioni folli. Se dovessimo dare seguito alle indicazioni dell’Ue la misura sarebbe insostenibile e si presterebbe a diverse truffe. Spero che la prossima Commissione abbia un approccio più ragionevole, se non è così daremo battaglia», ha detto la premier.

La replica di Schlein

«Se hai un salario da fame e non puoi pagare l’affitto, non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l’affitto da 330 milioni». Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alla premier. «Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con la sanità pubblica non sei libero o lo sei se faticosamente trovi 500 euro. Io – aggiunge – mi preoccupo di quelli che 500 euro non provano neanche a cercarli. Queste sono le libertà compresse dalle scelte dissennate del governo».

Conte a Meloni: «Eviti confronto con me, Schlein che c’entra?»



«Giorgia pur di sfuggire al confronto con me ora te la prendi con la Schlein per le chiusure in pandemia. Scusa ma Schlein che c’entra? Non ha avuto nessun ruolo. Se vuoi confrontarti su questo ritroviamoci da Mentana o dove vuoi tu che ti spiego tutto. Ma soprattutto ti rinfresco la memoria, visto che ormai sei così assuefatta alle tue menzogne, che le scambi per realtà. Guarda cosa dicevi nel marzo 2020, quando volevi chiudere tutto! Poi hai iniziato una girandola di “apri” e “chiudi”, una farsa davvero poco seria e irresponsabile. Ricordi?». Così sui social il leader del M5s Giuseppe Conte ripostando un tweet di Meloni del 2020.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato