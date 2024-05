Conference League stregata, Fiorentina ancora ko

calcio

ROMA La beffa arriva a quattro minuti dai rigori. L’Olympiacos vince ad Atene la Conference League e condanna la Fiorentina alla seconda sconfitta consecutiva in finale. Dopo lo 0-0 dei regolamentari anche i supplementari della finale di Conference tra Olympiacos e Fiorentina sembrano subire la stessa sorte. Al 94′ ammonito Jovetic per proteste: i giocatori dell’Olympiacos chiedevano un rigore per una presunta deviazione di braccio di Martinez Quarta su un cross dalla sinistra. Ammonito anche Paschalakis (il portiere di riserva che è in panchina). Arbitro e Var non intervengono: il braccio era attaccato al corpo. Al 95′ Jovetic sfiora il gol. L’ex viola lavora palla sulla sinistra e prova il destro a giro sul secondo palo: ancora grande parata di Terracciano, fin qui il migliore. Al 116′ greci in gol: cross dalla sinistra con il destro a rientrare, El Kaabi anticipa in tuffo di testa Ranieri e mette in rete. Dopo un lunghissimo check Var per un possibile fuorigioco millimetrico di El Kaabi, la rete viene convalidata. Finisce 1-0 con l’Olympiacos che festeggia nello stadio della sua città.

Tabellino

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (1′ pts Quini), Hezze, Iborra, Podence (1′ sts Masouras), Chiquinho (33′ st Horta), Fortounis (27′ st Jovetic), El Kaabi. (15′ sts El-Arabi). (1 Paschalakis, 99 Papadoudis, 27 Richards, 74 Ntoi, 65 Apostoloupolos, 15 Alexandropulos, 20 Joao Carvalho). All.: Mendilibar. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (1′ sts Ranieri), Mandragora, Arthur (29′ st Duncan), Nico Gonzalez (1′ sts Beltran), Bonaventura (37′ st Barak), Kouamé (37′ st Ikoné), Belotti (14′ st Nzola). (53 Christensen, 33 Kayode, 16, 22 Faraoni, 65 Parisi, 8 Lopez, 19 Infantino). All.: Italiano. Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo). Reti: nel sts 11′ El Kaabi. Recupero: 1′ e 7′, nei supplementari 0 e 5. Angoli: 5-4 per la Fiorentina. Ammoniti: Podence, Quarta, Kouamé e Biraghi per gioco scorretto, Jovetic e Paschalakis per proteste, El Kaabi per comportamento non regolamentare. Spettatori: 27mila.

