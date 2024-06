Confagricoltura protagonista alla terza edizione di “Vini d’Abbazia”

la rassegna

Torna “Vini d’Abbazia”, la tre giorni dedicata alla secolare produzione di vino negli antichi monasteri, che si svolge dal 7 al 9 giugno nella suggestiva abbazia duecentesca di Fossanova, a Priverno, in provincia di Latina. L’appuntamento, giunto alla terza edizione e che ricorda il ruolo che le abbazie, sin dal Medioevo, hanno avuto nella produzione del vino e nella preservazione di vitigni, vuole essere anche occasione di riscoperta degli autoctoni e di rivalutazione e promozione dell’identità dei prodotti vitivinicoli dei territori. Per questo alla rassegna saranno presenti in maniera significativa anche le aziende di Confagricoltura Latina, che stanno puntando sempre di più sulla qualità, valorizzando e promuovendo sul mercato nazionale e su quelli internazionali le produzioni dell’Agro Pontino e della Ciociaria. Nell’ambito della kermesse il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti parteciperà sabato 8 giugno alle 18 alla tavola rotonda “Vino, turismo e cultura – le risorse di un territorio” che avrà luogo nell’Auditorium dell’ex-Infermeria dei Conversi. Ad intervenire, insieme a Giansanti, saranno il sindaco di Priverno, Annamaria Bilancia; il presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina Giovanni Acampora; il commissario straordinario dell’Arsial, Massimiliano Raffa; l’assessore della Regione Lazio al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Giancarlo Righini. A moderare il confronto il giornalista della Rai, Rocco Tolfa.