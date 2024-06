A Roma un parco intitolato a Giuseppe Valarioti, vittima della ‘ndrangheta

la cerimonia

ROMA A Roma un parco intitolato a Giuseppe Valarioti, politico calabrese ucciso dalla ‘ndrangheta l’11 giugno del 1980. A darne notizia l’associazione antimafia daSud, che da anni opera nella capitale. L’intitolazione avverrà domani alle 11 in via Diego Fabbri 104, all’interno del municipio 4. Su impulso dell’associazione daSud, il consigliere di Roma Capitale Giammarco Palmieri – primo firmatario della mozione – e la consigliera Nella Converti hanno portato la proposta di intitolazione di un parco alla memoria di Giuseppe Valarioti all’interno dell’Assemblea Capitolina. L’approvazione è avvenuta nei mesi scorsi e martedì 11 giugno – sottolinea l’associazione – sarà scoperta la targa che omaggia Valarioti. Alla cerimonia è prevista la partecipazione dell’assessore alla Cultura del comune di Roma, Miguel Gotor; dei consiglieri comunali Giammarco Palmieri e Nella Converti e dei familiari di Valarioti. L’intitolazione del parco avverrà nel 44esimo anniversario dell’omicidio. Segretario e consigliere comunale del Partito comunista a Rosarno, professore precario e archeologo, intellettuale venne ucciso, a soli trent’anni, a colpi di lupara nella notte tra il 10 e l’11 giugno 1980. Aveva appena finito di cenare con i suoi compagni di partito per festeggiare la vittoria alle elezioni. «Peppe Valarioti è stato un esempio di antimafia sociale e politica ancora attuale per la modernità del suo pensiero – dichiara il fondatore di daSud, Danilo Chirico – L’intitolazione da parte di Roma Capitale, che vogliamo ringraziare, è importante perché rappresenta un riconoscimento alla figura di Valarioti finora ingiustamente sconosciuta fuori dai confini calabresi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato