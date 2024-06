Autonomia, alta tensione nel centrodestra e in Forza Italia

la riforma che fa discutere

ROMA Continua a tenere banco sui principali organi di informazione il dibattito all’interno della maggioranza di centrodestra sull’autonomia differenziata, con le tensioni tra Lega e Forza Italia ma anche alcuni dissidi interni alla stessa Forza Italia, mentre il provvedimento voluto dal Carroccio di Salvini e Calderoli oggi ritorna alla discussione della Camera. Il “Fatto Quotidiano” nell’odierna edizione ricorda il «dissenso» del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, un dissenso «significativo visto che Occhiuto è vicesegretario nazionale di Forza Italia e vice autorevole del partito al Sud, potenziale competitor interno di Tajani», il quale – secondo il “Fatto Quotidiano” – nel fine settimana si sarebbe incontrato con Salvini ricevendo dal leader della Lega l’avvertimento del rischio di far saltare tutto. «Il dissenso di Occhiuto – prosegue il “Fatto Quotidiano” – però sta creando diversi problemi a Tajani che lo vede come una minaccia per la sua segreteria. Quest’ultimo infatti arriverebbe a farsi dettare la linea dal leghista pur di non darla vinta a un suo governatore. Una situazione che sta spaccando Forza Italia tra “nordisti” e “sudisti”: alcuni fedelissimi del governatore della Calabria e del siciliano Renato Schifani oggi potrebbero non presentarsi in aula al momento del voto, mentre i forzisti del Nord spingono per approvare l’autonomia». Più sfumata invece la costruzione de La Stampa” secondo cui oggi «Forza Italia porrà un ulteriore ostacolo presentando tre ordini del giorno vincolanti per il governo in cui si chiede di passare da “una valutazione di impatto”, prima di procedere all’eventuale trasferimento delle materie che non prevedono Lep. Ordini del giorno a cui il governo darà parere positivo e che renderanno ancora più lenta e farraginosa la procedura. Una mossa che – scrive “La Stampa” – si traduce in un segnale lanciato dal leader azzurro Antonio Tajani al governatore della Calabria Roberto Occhiuto, che chiedeva particolare attenzione sui meccanismi dell’autonomia da parte dei suoi compagni di partito per evitare di sfavorire le regioni meridionali».

