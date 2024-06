A Bologna la nuova radioterapia di precisione per i tumori

sanità

BOLOGNA Una radioterapia innovativa per trattare tumori particolarmente difficili, con una precisione submillimetrica, che può far evitare l’intervento chirurgico, craniotomia inclusa. Grazie a una donazione di 4,5 milioni di euro da parte di Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo, l’ospedale Bellaria di Bologna, nella struttura complessa di radioterapia dell’azienda Usl, può contare ora su questa tecnologia di ultimissima generazione. Si chiama CyberKnife S7 il nuovo sistema di radioterapia stereotassica e radiochirurgica, unico in Regione, primo in Italia in questa versione, tra i più accurati al mondo. Intitolato alla memoria del professor Giulio Gaist, luminare, fondatore della Neurochirurgia bolognese, è stato presentato oggi in conferenza stampa tra gli altri dall’assessore alle Politiche per la salute della Regione Raffaele Donini. «Nelle strutture pubbliche questa apparecchiatura prima non c’era – ha sottolineato – Trecento pazienti all’anno provenienti da tutta Italia troveranno qui una delle più moderne apparecchiature per la radioterapia di precisione, con più margine di guarigione e molte più speranze di vita». Il CyberKnife S7 è dotato di un braccio robotico orientabile in tutte le direzioni, in grado di emettere radiazioni terapeutiche con una precisione assoluta verso la massa tumorale, provocando la morte delle cellule malate. E’ molto utile quando i tumori sono in sedi difficili e quando è fondamentale garantire la salvaguardia dei tessuti sani vicini; è ritenuta un’ottima chance terapeutica per tumori maligni cerebrali, del polmone, della prostata, del pancreas, del rene, epatocarcinomi e patologie metastatiche.