la tragedia

Salgono a 9 gli indagati per la morte del bambino di Palazzolo Acreide (Sr) che ha perso la vita, giovedì, cadendo in un pozzo artesiano. Oltre al proprietario del terreno in cui c’è il pozzo e alla volontaria che accompagnava a un campo estivo il gruppo di ragazzini di cui faceva parte la vittima, sono finiti nel registro degli indagati altri 7 volontari della onlus che aveva organizzato l’escursione finita in tragedia.