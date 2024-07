Blitz antidroga a Bologna, 10 arresti. Tra gli indagati anche calabresi

l’operazione

BOLOGNA Era soprattutto cocaina la droga smerciata a Bologna da una organizzazione attiva da almeno una decina di anni. Le indagini, scattate nel giugno 2021, hanno permesso ai militari della compagnia Bologna Centro, coordinati dal pm Roberto Ceroni, di accertare l’esistenza di un gruppo composto soprattutto da uomini di origine albanese che facevano arrivare e vendevano in città almeno 70 chili di sostanza stupefacente che dall’Albania veniva portata in Italia con veicoli dotati di bagagli o vani con doppio fondo. Sono state eseguite quattordici misure cautelari: nove in carcere, una ai domiciliari e quattro obblighi di dimora nei confronti dei membri dell’organizzazione, tra cui ci sono anche italiani (delle province di Cosenza e e Catania) e uomini di origine romena, indagati, a vario titolo, per associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tutti hanno tra i 20 e i 30 anni. Durante l’operazione di stanotte, i carabinieri hanno eseguito anche misure patrimoniali: decreti di sequestro preventivo di sette automobili, quattro appartamenti situati a Bologna e dodici conti correnti bancari per un valore di circa 2 milioni. Tutto è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio. In base a quanto ricostruito dai militari, al vertice dell’organizzazione c’era un 40enne di origine albanese. I carabinieri hanno scoperto anche che alcuni uomini, di origine romena, facevano prostituire giovani connazionali.