Persone con diabete attraversano a nuoto lo Stretto di Messina

la sfida

MESSINA I due eventi AMD vogliono anche tenere viva l’attenzione sul diabete di tipo 2 che, insieme all’obesità, è ormai una vera e propria emergenza sanitaria in tutto il Paese, specialmente al Sud. “In base ai dati dell’ultimo Italian Barometer Diabetes Report, il diabete risulta essere più diffuso tra le persone residenti nel Mezzogiorno e nelle Isole (rispettivamente 6,9% e 6,3% contro il 5,6% della media nazionale)” sottolinea Giuseppe Smedile, Endocrinologo, Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, tra gli organizzatori degli eventi del 13 e 14 luglio. “Nella popolazione over65, tra le Regioni più colpite ci sono proprio Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. In Sicilia, in particolare, quasi il 60% dei residenti risulta completamente sedentario, contro il dato medio nazionale del 37%; sovrappeso e obesità infantile si attestano al 22% e al 14%, contro il 20% e il 9% della media italiana”. “Parlare di diabete e sport è quindi doppiamente importante”, conclude Riccardo Candido, Presidente Nazionale AMD e Presidente FeSDI. “Per quanto riguarda il diabete tipo 1, lo sport rappresenta un’occasione di riscatto, una formidabile palestra in cui allenarsi, anche mentalmente, a raggiungere obiettivi ambiziosi, con preziose ricadute in ogni ambito della vita. Per quanto riguarda diabete tipo 2 e obesità, in progressivo aumento nel nostro Paese così come in tutta Europa e nel mondo, lo sport è uno dei cardini dei corretti stili di vita, la cui promozione è cruciale se vogliamo davvero diffondere un’efficace cultura alla prevenzione”