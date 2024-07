Tumori: Calabria ultima nello screening mammografico

Prevenzione

ROMA – In Italia, nel 2023, sono stati stimati 395mila nuovi casi di tumore, che hanno colpito 208mila uomini e 187mila donne. In soli 3 anni l’incremento ammonta a oltre 18mila casi. Il carcinoma più diffuso in assoluto è quello alla mammella, con 834mila persone che vivono dopo la diagnosi della malattia. Contro il carcinoma mammario, in particolare, serve un approccio trasversale. Da un lato la prevenzione primaria, dall’altro la diagnosi precoce e, quindi, l’adesione ai programmi di screening. La media nazionale di adesione allo screening mammografico organizzato nel nostro Paese è inferiore al 50% con punte inaccettabili, come l’8.6% della Calabria, il 22.7% della Sardegna o il 27.3% della Sicilia. Da un’indagine condotta da IQVIA nel 2023 è emerso che l’8% delle donne non conosce lo screening mammografico organizzato, il 20% non viene convocata e, tra le donne convocate, rimane comunque una quota che non aderisce (circa il 13%) principalmente perché ha scarsa fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale. Il 73% degli adulti italiani segue almeno uno stile di vita scorretto e pericoloso per la salute. Nello specifico: il 19% è un fumatore abituale, il 33% è sedentario, non pratica alcuna forma di attività fisica o sport e il 15% consuma alcol in modo eccessivo. Comportamenti molto pericolosi perché possono anche aumentare il rischio d’insorgenza del cancro. I dati sono stati presentati a Roma nel corso della conferenza stampa per lanciare una nuova campagna nazionale che si chiama “Tumori, Scegli La Prevenzione”. Prevede attività rivolte all’intera popolazione, soprattutto femminile, tra cui un booklet informativo, webinar per i cittadini, podcast e attività social. Testimonial dell’intera campagna è l’allenatore di calcio pluricampione d’Italia Massimiliano Allegri. Il progetto vuole inoltre mostrare come l’innovazione in oncologia possa aprire nuove prospettive di cronicizzazione e anche guarigione in molte forme di cancro. (E.M)

