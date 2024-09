Campagna pro Russia (anche) a Lamezia Terme, deputata di Azione presenta un’interrogazione

il caso

LAMEZIA TERME «Il governo avvii tutte le iniziative necessarie per approfondire e chiarire chi c’è dietro alla campagna pubblicitaria pro Russia in corso ormai da qualche settimana in diverse città italiane, tra cui Roma, Lamezia Terme, Pesaro, Ferrara, Verona, e nelle provincie di Modena, Parma e Reggio Emilia. Su cartelloni pubblicitari fissi e su vele mobili campeggiano infatti da giorni manifesti con lo slogan “La Russia NON è nostra nemica” e con l’invito a interrompere il sostegno economico per le forniture di armi all’Ucraina e a Israele». Federica Onori, deputata di Azione, sul tema ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Interno, al Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. «Occorre appurare – aggiunge – chi finanzia queste campagne pubblicitarie a favore di un Paese, la Russia appunto, sotto pesanti sanzioni Ue per l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e per le violazioni dei diritti umani e se dietro non ci sia un disegno più articolato, come ad esempio un’operazione di propaganda e di disinformazione nel nostro territorio nazionale, una delle specialità di Mosca. Come Azione, abbiamo presentato a Roma un’interrogazione al sindaco Gualtieri perché faccia massima chiarezza, ma l’allarme è chiaramente di carattere nazionale e richiede una risposta e un intervento immediati da parte del governo. I cittadini – conclude Onori – hanno il diritto di sapere, non può esserci spazio per alcuna ambiguità».