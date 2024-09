il commento

NAPOLI «La mafia emergente è quella albanese, della quale da qui in avanti dobbiamo occuparci. Sarà la mafia del futuro non solo.in Italia ma anche in Europa». Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, alla presentazione del libro “Demoni” del giornalista Lirio Abbate alla libreria Mondadori di Napoli. Quella albanese, ha ricordato Gratteri, già oggi in Olanda «è la seconda mafia dopo la ‘ndrangheta».