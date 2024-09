Pd Cosenza, Assunta Mascaro: «Adesso è il tempo del lavoro e non delle polemiche»

l’intervento

COSENZA «Ringrazio il segretario Vittorio Pecoraro per avermi voluto nella sua segreteria in un momento così importante per il nostro partito. Esprimo al contempo grande soddisfazione per la composizione dell’esecutivo che è formato da giovani dirigenti, freschi e motivati in linea con il nuovo corso che ha voluto imprimere la nostra segretaria nazionale Elly Schlein. Adesso è il tempo del lavoro e non delle polemiche, coinvolgeremo tutto il partito in un’azione di rilancio dei territori e al contempo di sensibilizzazione dei calabresi sui temi della sanità, pubblica, del no all’autonomia differenziata, dei diritti di cittadinanza, argomenti che caratterizzano una forza di sinistra moderna e dinamica». Così in una nota Assunta Mascaro, consigliere comunale del Partito Democratico del Comune di Cosenza.

