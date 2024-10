Incontro tra Anga e Alic: sul tavolo la Politica agricola comune

economia

PAC e settore lattiero caseario al centro dell’incontro tra l’Associazione dei giovani agricoltori di Confagricoltura (ANGA) e la delegazione dell’Agriculture&Livestock Industries Corporation (ALIC), l’Agenzia governativa del ministero giapponese dell’Agricoltura, delle Foreste e della Pesca. Due Paesi, Italia e Giappone, che condividono la sfida del ricambio generazionale alla guida delle imprese del settore primario. La delegazione ALIC – composta dal deputy manager Junic Watanabe e Yota Fujioka, section chief – è stata accolta a Palazzo della Valle dal presidente di Anga, Giovanni Gioia e dal rappresentante della FNP lattiero-casearia Gianguido Ottaviani, insieme al direttore generale della Confederazione, Annamaria Barrile. L’incontro ha visto la partecipazione del direttore dell’Area relazioni UE ed internazionali, Cristina Tinelli, e dei tecnici dell’Area politiche di sviluppo economico delle filiere agroalimentari. La delegazione ha dimostrato un grande interesse per i meccanismi interni della Politica agricola comune descritti da Gioia con un focus dedicato alle risorse previste per le aziende condotte dagli under 40. L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire i numeri del settore zootecnico e lattiero caseario italiani che i rappresentanti dell’ALIC hanno avuto modo di conoscere dal vivo nei giorni scorsi con un tour in Pianura Padana curato dall’ANGA presso alcune aziende associate di Confagricoltura (Tenuta San Nicomede e Pieve Ecoenergia).

