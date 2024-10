«Ho ucciso Giulia perché non voleva tornare con me»

il processo

Risposte incerte, sguardo basso, Filippo Turetta, imputato per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, parla con frasi brevi, incespica, sembra confuso e tiene lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. «Voglio raccontare tutto quello che è successo» dice davanti alla corte d’Assise di Venezia spiegano che le sue diverse memorie scritte nascono dal «mettere per iscritto le cose che mi venivano in mente, alcune cose non me la sentivo di descriverle sul momento».

«Ho pensato di toglierle la vita. Quella sera scrivendo quella lista ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di stare un po’ insieme e di farle del male» dice dal banco degli imputati. «Ero arrabbiato, avevo tanti pensieri, provavo un risentimento che avessimo ancora litigato, che fosse un bruttissimo periodo, che io volessi tornare insieme e così…non lo so…in un certo senso mi faceva piacere scrivere questa lista per sfogarmi, ipotizzare questa lista che mi tranquillizzava, pensare che le cose potessero cambiare» aggiunge l’imputato. «Era come se ancora non la dovessi definire, ma l’avevo buttata giù».

E ancora: «Ho ipotizzato di rapirla in macchina, di allontanarci insieme verso una località isolata così sarebbe stato possibile stare più tempo insieme e sarebbe stato più difficile trovarci, dopo inevitabilmente saremmo stati trovati. Poi aggredirla e togliere la vita a lei e poi a me…alla fine è per questo che ho cercato quei luoghi isolati».