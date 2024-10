Infiltrazioni nell’economia del Molise, «flussi criminosi provenienti dalla Calabria»

il pericolo

CAMPOBASSO “Infiltrazioni mafiose nell’economia del Molise”. Il Report 2023 dell’Osservatorio antimafia del Molise, presieduto da Vincenzo Musacchio, sarà illustrato domenica 27 ottobre (ore 17.30), a Campomarino (Campobasso). Il lavoro è frutto di una attività di studio e ricerca in collaborazione con ricercatori dell’Università statale di Milano, della Luiss di Roma e di Transcrime. Il gruppo ha esaminato le relazioni semestrali della Dia e quelle annuali della Dna confrontandole con i dati della Camera di Commercio, indagini di polizia, attività giudiziarie e con fonti di stampa. «Un lavoro durato oltre un anno – spiega Musacchio – nel quale abbiamo anche analizzato i flussi criminosi provenienti da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le quattro regioni di tradizionale radicamento mafioso».

Il documento analizza nel dettaglio le infiltrazioni nell’economia molisana per territori provinciali, settore e gruppo criminale, le modalità d’infiltrazione in campo economico e, infine, dipinge un quadro generale dei settori a più alto rischio. «Ai molisani – sottolinea Musacchio – chiedo di non commettere l’errore di ritenere che da noi le mafie non ci siano. Sottovalutare il pericolo d’infiltrazioni mafiose nell’economia del Molise sarebbe l’errore più grande che possiamo commettere con gravi conseguenze per noi e per i nostri figli».