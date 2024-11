«Il Tar ci regala una pagina di democrazia»

il commento

«Il pronunciamento del Tar ci regala una pagina di democrazia e di futuro e ci consente di proseguire sulla strada della grande città». Lo afferma il senatore Mario Occhiuto di Forza Italia. «Voglio ringraziare – ha detto – i consiglieri regionali che hanno votato una legge consona al dettame costituzionale e invitare tutti i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero ad andare a votare e a votare si. Da sindaco avevo accelerato sulla strada della fusione dando l’impulso al consiglio comunale di deliberare senza indugi. La sentenza del Tar è anche uno spartiacque tra una funzione conservativa, che riguarda i soggetti che hanno impugnato il referendum, e la nostra visione futuristica, che guarda ai giovani e ai loro bisogni e che concepisce questa unica realtà in chiave di guida di una provincia grande e importante». «Votare sì – sottolinea Occhiuto – non è una questione di appartenenza politica ma di prospettiva culturale e rigenerazione urbana. Siamo sempre stati in prima linea per raggiungere questo obiettivo, senza le ambiguità di altri che oggi escono sconfitti. Ne escono vittoriosi i tanti cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero che da decenni aspettano che ciò che già esiste nei fatti diventi realtà concreta». «In questo quadro – conclude Occhiuto – sarà importante valorizzare ogni singola identità in un quadro sinergico che proietti la seconda città della Calabria in una dimensione di primazia culturale e sociale».