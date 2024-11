Albania, i giudici rinviano alla Corte Ue: sette migranti rientrano in Italia

il caso

ROMA Dopo la decisione del tribunale di Roma che ha sospeso la convalida del trattenimento, i 7 migranti portati venerdì scorso nel centro di Gjader, in Albania, saranno liberati nelle prossime ore e trasferiti in Italia, con arrivo probabilmente a Brindisi. Intanto «i giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania». E’ quanto riporta Ansa riferendo di una nota diffusa dalla presidente della Sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma, Luciana Sangiovanni, in merito alla posizione dei sette migranti per i quali era stata chiesta la convalida del trattenimento. «Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte» dall’ultimo decreto sui Paesi sicuri «che ha adottato una interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della Cgue del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale – nel quadro della previgente diversa normativa nazionale – nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute. Tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale».