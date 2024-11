Manovra, per la Cisal giudizio nel complesso «soddisfacente»

l’intervento

ROMA «Soddisfazione per la conferma e il rafforzamento delle misure a sostegno del lavoro dipendente, dei pensionati, delle famiglie con redditi medio bassi a cui si accompagnano incentivi alla natalità e alla genitorialità» viene espressa dal segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, a margine dell’incontro fra il Governo e i sindacati sulla legge di bilancio tenutosi oggi a Palazzo Chigi. «La manovra – afferma Cavallaro – anche se fortemente condizionata dalle direttive europee sul rientro del debito pubblico, accoglie alcune nostre richieste; non a caso la principale voce di spesa resta lo sgravio fiscale sulle buste paga, esteso fino a 40.000 euro, che oltretutto diventa strutturale, così come l’abbassamento dell’Irpef per i redditi più bassi. Su questo punto, inoltre, abbiamo auspicato un ulteriore taglio della pressione fiscale per il ceto medio». Cavallaro sottolinea, invece, che «permangono tuttavia forti criticità su scuola, enti locali e trasporto pubblico locale e per il blocco del turnover nel pubblico impiego, rispetto alle quali la Cisal ha rappresentato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la necessità di intervenire adottando, ove possibile, correzioni al disegno di legge.

