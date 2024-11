Siccità, tensioni in Sicilia: chiusa la condotta per Caltanissetta

DAL NAZIONALE

I sindaci di Troina, Nicosia, Cerami e Gagliano Castelferrato hanno occupato la diga Ancipa per protestare contro la decisione della cabina di regia regionale sull’emergenza idrica di ripristinare l’erogazione verso il Nisseno. Presente anche il parlamentare regionale Sebastiano Venezia, che in un post pubblicato su Facebook scrive: “Dinnanzi alla gestione fallimentare dell’emergenza idrica da parte delle istituzioni regionali che hanno abbandonato il nostro territorio ci siamo assunti la responsabilità, mettendoci ancora una volta la faccia e staccando con le nostre mani le condotte, di non lasciare senza acqua 26mila cittadini della zona nord della provincia di Enna. L’occupazione dell’impianto di potabilizzazione dell’Ancipa continua a oltranza”. Nella tarda serata di ieri il Comune di Caltanissetta aveva reso noto che “dopo una riunione di oltre quattro ore con la cabina di regia regionale sull’emergenza idrica” era stata decisa “la riapertura temporanea della diga Ancipa per garantire l’approvvigionamento idrico ai due comuni” di Caltanissetta e di San Cataldo”. Contro questa decisione si sono espressi i sindaci dei comuni dell’Ennese che dipendono interamente dall’Ancipa e che hanno deciso di occupare l’impianto.