Chiuse le indagini su Meta: «Evasione fiscale da 887 milioni»

fisco

MILANO La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti dei rappresentanti legali di Meta Platforms Ireland Limited, titolare dei social network Facebook e Instagram, per una presunta evasione fiscale di oltre 887 milioni di euro. Lo ha reso noto con un comunicato stampa il procuratore Marcello Viola. La somma è emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf in base alla mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte del colosso per gli anni che vanno dal 2015 al 2021.

