Istigavano a odio in chat neonaziste, perquisizioni anche in Calabria

il caso

MILANO Su canali Telegram chiamati “Tricolore del sangue italico”, “Ordine attivo terzista”, “Spirito fascita”, “Rinascita popolare italiana” e “Sangue e suolo” avrebbero propagandato «idee naziste e fasciste fondate sulla superiorità della razza bianca e sull’odio razziale nei confronti degli ebrei». Per questo undici ragazzi tra i 19 e i 24 anni, residenti in varie province italiane, sono stati perquisiti ieri dagli agenti del centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale Lombardia, con il supporto della Digos. I giovani, alcuni dei quali iscritti all’università, sono indagati dalla procura di Milano (pm Leonardo Lesti) per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Le perquisizioni si sono svolte tra Lombardia, Calabria, Veneto, Campania, Toscana e Puglia. In casa dei ragazzi – a quanto si apprende da fonti giudiziarie – sono stati trovati tirapugni e copie del Mein Kampf.

